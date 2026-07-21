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Cuerpos de seguridad detuvieron a una mujer conocida como La Guacha por múltiples agresiones registradas en la vía pública de Goaigoaza y Santa Cruz.

La ciudadana armada con un machete mantenía en zozobra a residentes de las parroquias mencionadas en el municipio Puerto Cabello.

Según reporta Diario La Calle, la mujer padece una condición psiquiátrica no tratada y deambulaba armada con un machete causando lesiones a diversos ciudadanos de la zona.

Detenida mujer en por agresión en Goaigoaza

Los afectados sugirieron crear mecanismos de atención médica especializada, evitando la estigmatización y garantizando la seguridad de toda la comunidad en Carabobo.

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