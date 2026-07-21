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Investigación tras hallar sin vida a reconocido artista en Valencia

By Lubin Molero
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Encontrado sin vida Fernando Wamprechts
Foto: Cortesía

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El célebre ceramista Fernando Wamprechts fue encontrado sin vida, dentro de su residencia y galería ubicada en el sector El Viñedo del estado Carabobo.

Funcionarios del CICPC, iniciaron las averiguaciones correspondientes tras el hallazgo del cuerpo en su propia vivienda.

Encontrado sin vida Fernando Wamprechts

La alerta la dieron los vecinos de la zona al notar que la puerta principal permaneció abierta y sin seguro por varios días seguidos.

Comisiones de la policía científica inspeccionaron la fachada, levantaron evidencias físicas y revisaron cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El trágico suceso enluta profundamente al gremio cultural venezolano, recordando la destacada trayectoria nacional e internacional alcanzada por este talentoso artista.

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