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Funcionarios del CICPC, Valencia detuvieron a Edgar Alexander Méndez, de 45 años de edad, en el sector Freddy Franco, por presunto intento de homicidio.

El sujeto atacó con un machete a una joven de 18 años tras acosarla verbalmente en la parroquia Miguel Peña.

Las investigaciones determinaron que el sujeto cometía actos verbales a la joven víctima de manera continua y sin justificación alguna.

Detenido por intento de homicidio en Valencia

El ataque, causó una herida grave a la joven antes de ser auxiliada por los vecinos. Posteriormente, ingresó al Hospital Central de Valencia, donde el personal médico de guardia le aplicó quince puntos de sutura para sanar la lesión.

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El detenido quedó a disposición del Ministerio Público del estado Carabobo para continuar con el debido procedimiento legal y determinar su responsabilidad.

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