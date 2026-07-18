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La nueva producción de Christopher Nolan revive el poema épico de Homero mezclando deidades, criaturas mitológicas y un elenco de grandes estrellas. Estas son nueve claves para entender la película de «La Odisea»

El célebre poema de la Antigua Grecia narra las aventuras del héroe ficticio Odiseo durante su largo viaje de regreso a Ítaca.

Claves para entender película «La Odisea»

Un poema épico: El texto griego narra las extensas aventuras de Odiseo en verso, usando un narrador omnisciente y pasajes contados en primera persona. La cuestión homérica: Existe un debate sobre si Homero escribió La Odisea y La Ilíada, poemas antiguos que registran más de cien traducciones actuales. De qué se trata: Al ganar la guerra de Troya, Odiseo viaja a Ítaca enfrentando deidades y pretendientes para reencontrarse con Penélope y Telémaco. Más de 12.000 versos: El poema tiene veinticuatro cantos y cientoveintiún mil palabras, siendo superado en longitud por el texto en sánscrito titulado Mahabharata. Cuándo fue escrito: Aunque la obra literaria se redactó presumiblemente entre los años 850 y 750 antes de Cristo, está ambientada estructuralmente en la Edad del Bronce. Dioses y criaturas: El relato mezcla humanos con deidades del Olimpo, monstruos como Polifemo, hechiceras como Circe, sirenas cautivadoras y al fiel perro Argos. Los conflictos de Odiseo: La trama expone la lealtad, la justicia divina, el libre albedrío y cómo la inteligencia humana logra imponerse ante la fuerza física. Las adaptaciones previas: La obra inspiró la película Ulises de Kirk Douglas, una miniserie televisiva de 1997 y la famosa comedia musical de los hermanos Coen. La versión de Nolan: Esta megaproducción de doscientos cincuenta millones de dólares está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y la actriz Zendaya.

Tráiler La Odisea Doblado Español Latino

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