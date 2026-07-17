Compartir

La FIFA anunció que la selección campeona del Mundial 2026 recibiría por primera vez anillos personalizados, además del trofeo y las medallas tradicionales.

La distinción se inspira en el deporte estadounidense y vendrá acompañada de una millonaria recompensa económica récord para las selecciones ganadoras.

Anillos al campeón del mundial 2026

El organismo fabricará exactamente 2.026 piezas numeradas. de las cuales 30 se entregarán al equipo campeón y las restantes serán comercializadas.

Una cara del anillo exhibirá el trofeo oficial, mientras la otra cara será personalizada con elementos de la identidad del país ganador.

Inmediatamente después de la final, el capitán y director técnico recibirán piezas provisionales antes de la fabricación a medida del plantel entero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Sumas a los campeones

Así mismo, el campeón obtendrá 50 millones de dólares, superando los cuarenta y dos millones que recibió la selección de Argentina en Catar.

El subcampeón será premiado con 33 millones. Mientras, el tercer puesto recibirá 29 millones y el cuarto lugar 27 millones correspondientes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Más de 5.000 fallecidos, tras los sismos del 24 de junio: Balance Oficial