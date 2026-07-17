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Las autoridades policiales capturaron a un abuelo, por el presuntamente asesinar de su nieta del 20 años, en el barrio Araguaney, del estado Portuguesa.

Identificado como Alexander Sadel Zarate Pérez, de sesenta y tres años, era el abuelo de la victima y pretendió encubrirse con una falsa desaparición.

Sin embargo, autoridades del CICPC, esclarecieron el homicidio de Britanny Alexandra Zarismar Velásquez.

Capturado por asesinar a su nieta en Portuguesa

Zarate Pérez reportó falsamente la desaparición de su nieta desde el 08 de julio para desviar la atención de los funcionarios actuantes.

Durante la inspección en la vivienda, expertos de criminalística ubicaron un espacio recientemente remodelado donde hallaron enterrado el cadáver de la joven.

Las investigaciones determinaron que el sexagenario cometió el crimen por celos, impidiendo que la víctima realizara su vida con total normalidad.

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Presunto complice

Así mismo, el agresor le pidió a su amigo Josué Ramon Torrelles Silva, de 51 años, reparar el espacio utilizado.

Tras recabarse todas las evidencias en la escena, el caso quedó puesto a la orden formal del Ministerio Público de Portuguesa.

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