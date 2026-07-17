Funcionarios policiales capturaron a Jean Carlos Mujica Villegas y Rainer Gabriel Gutiérrez Monteverde por robo de vehículos y extorsión de vehículos, en Valencia.
Los delincuentes solicitaron un viaje por una reconocida aplicación de traslado para someter al chofer y despojarlo de su vehículo Aveo, placa AD671AA.
Capturados por robo y extorsión en Valencia
Posteriormente, exigieron la cantidad de 2.500 dólares a la víctima para devolverle el carro, siendo finalmente capturados en la avenida Aranzazu.
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Tras el procedimiento policial, los funcionarios lograron recuperar el automóvil robado y notificaron el caso a la Fiscalía del Ministerio Público de Carabobo.
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