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¡Atención! Digitel suspenderá sus recargas durante 16 horas

By Lubin Molero
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Digitel suspenderá recargas y pagos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La operadora de telecomunicaciones Digitel, suspenderá temporalmente sus canales de atención, así como pagos y recargas, debido a trabajos de actualización.

La empresa anunció una actualización tecnológica programada en sus plataformas durante el próximo fin de semana para optimizar su infraestructura.

Digitel suspenderá recargas y pagos

Los trabajos técnicos generarán una suspensión temporal de los canales de atención comercial y transaccional por un lapso estimado de dieciséis horas continuas.

El proceso iniciará el sábado 18 de julio a las ocho de la noche y culminará el domingo 19 de julio al mediodía.

Durante estas labores de mantenimiento no se podrán realizar recargas telefónicas, pagos de facturas pospago ni la adquisición de nuevas líneas en la operadora.

Digitel suspenderá recargas y pagos
Foto: Digitel a través de sus historias de Instagram

Sin embargo, la conectividad de la red permanecerá totalmente activa, garantizando llamadas, datos móviles y mensajería de texto con normalidad para los usuarios.

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