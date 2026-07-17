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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió este jueves dieciséis de julio un nuevo balance oficial detallado sobre los sismos en Venezuela.

Según la última información oficial, la cifra de fallecidos aumentó a 4.930 personas, mientras que los heridos se ubican en exactamente 16.740 afectados.

Balance tras los sismos en Venezuela

El reporte también registra un total de 6.462 rescatados, 128.324 familias atendidas y unas 17.907 personas que actualmente se encuentran sin viviendas dignas.

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