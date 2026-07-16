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Naguanagua: Incendio diagonal a la Iglesia de la Begoña fue controlado

By Lubin Molero
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Incendio en Naguanagua Desarrollo Social
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Un incendio fue controlado la tarde de este jueves 16 de julio, en la sede de Desarrollo Social, del municipio Naguanagua, diagonal a la iglesia de «La Begoña».

Diversos cuerpos de bomberos y equipos de rescate controlaron un voraz incendio registrado alrededor de las cuatro de la tarde.

Incendio en Naguanagua Desarrollo Social

Los bomberos de Valencia y de la Universidad de Carabobo desplegaron cisternas y mangueras de alta presión, mientras la policía municipal desviaba el tráfico local.

La emergencia generó una densa columna de humo negro en el centro del municipio, y los peritos ya investigan las causas que originaron el fuego.

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