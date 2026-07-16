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Detenido por la Delegación Municipal Zaraza, José De Jesús Aguirre Ruiz, de 41 años, por quitarle la vida a su hermano Johanny Moises Aguirre Ruiz.

El trágico hecho se registró en el sector Coporo II de la parroquia El Socorro, en el estado Guárico.

Detenido por quitarle la vida a su hermano

Ambos discutían por problemas personales, cuando el agresor le ocasionó una herida mortal utilizando un machete.

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Tras la aprehensión, el sujeto quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público para iniciar su debido proceso judicial.

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