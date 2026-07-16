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¡Atentos! Este perfume de Britney Spears puede ser tóxico

By Lubin Molero
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Prohíben venta de Perfume de Britney
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Ministerio de Salud de Panamá prohibió la venta de los perfumes «Fantasy» y «Sunset Fantasy» de Britney Spears, tras hallar un componente tóxico.

La orden, es retirar del mercado las dos fragancias tras detectar un componente químico nocivo para la salud.

Prohíben venta de Perfume de Britney

La Dirección de Farmacia y Drogas canceló los registros comerciales debido a la presencia de Lilial, un ingrediente aromático vetado en Europa.

Los distribuidores disponen de treinta días para consignar los informes de retiro, mientras inspectores estatales aseguran el cumplimiento de la medida.

Consecuencias o Efectos secundarios

El compuesto químico ​(BMHCA), puede generar posibles daños reproductivos, así como riesgos para el desarrollo fetal y alergias de piel.

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