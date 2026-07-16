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Keiko Fujimori recibió este miércoles 15 de julio sus credenciales oficiales como presidenta electa de Perú, expresando su orgullo por ser la primera mujer en lograrlo.

La mandataria asumirá el cargo para el periodo 2026-2031 tras un acto oficial en la ciudad de Lima.

Keiko Fujimori recibe credenciales

La heredera política de Alberto Fujimori estuvo acompañada por sus vicepresidentes Luis Galarreta y Miguel Torres durante la ceremonia en el Gran Teatro Nacional.

En su discurso ante los seguidores, afirmó que la campaña electoral terminó y prometió una gestión enfocada en la inauguración de obras públicas.

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