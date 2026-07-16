Funcionarios policiales detuvieron a Luis Antonio Faneite (65) un docente de primaria, por cometer presunto abuso contra sus estudiantes.
Los funcionarios aprehendieron a Faneite dentro de una escuela en el sector La Invasión II del Consejo de Ciruma, municipio Miranda del estado Zulia
Docente es detenido por abuso a estudiantes
Se ejecutó tras procesar las denuncias de los representantes de cuatro estudiantes de quinto grado, con edades entre diez y doce años.
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Las autoridades remitieron a las víctimas a un centro de salud y a la sede del Senamecf para los exámenes forenses. Al mismo tiempo, pusieron al detenido a la orden de la fiscalía.
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