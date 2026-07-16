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La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de la actriz Elsa Aguirre a los noventa y cinco años, una de las últimas leyendas del cine mexicano.

La estrella de la Época de Oro del cine este miércoles 15 de julio.

Fallece la actriz Elsa Aguirre

Nacida en Chihuahua en 1930, la intérprete protagonizó grandes clásicos como ‘Lluvia roja’ y ‘Cuidado con el amor’ durante su exitosa trayectoria artística.

En las mencionadas películas compartió la «Gran Pantalla» con legendarios como Pedro Infante y Jorge Negrete. Así mismo, con otros de la época dorada como lo son Cantinflas, Tin Tan, Dolores del Río y Pedro Armendáriz.

Su partida ocurre un año después de la muerte de su hermana Alma Rosa, cerrando así un capítulo dorado de la cinematografía hispana.

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