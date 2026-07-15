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Marc Anthony lidera gran concierto benéfico por Venezuela ¿Quiénes lo acompañarán?

By Lubin Molero
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Marc Anthony concierto por Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El reconocido cantante Marc Anthony anunció la realización de un gran concierto benéfico para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de Venezuela tras los sismos.

El evento reunirá a una constelación de estrellas internacionales en la ciudad de Miami.

Marc Anthony concierto por Venezuela

El esperado evento musical se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en las reconocidas instalaciones del Kaseya Center ubicado en Miami.

La imponente cartelera de artistas sumará de manera voluntaria a estrellas internacionales como Ricardo Montaner, Feid, Gente de Zona, Lasso y Olga Tañón.

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