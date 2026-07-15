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El Ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, anunció este miércoles 15 de julio la rehabilitación exitosa de los componentes de la Planta Termoeléctrica Termocarabobo, tras los sismos.

Las instalaciones de dicha planta habían resultado afectadas por el fuerte sismo registrado en territorio nacional el pasado veinticuatro de junio.

Rehabilitan termoeléctrica Termocarabobo tras sismos

Los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional lograron ejecutar los trabajos de reparación, logrando superar con éxito todas las pruebas de control técnico pertinentes.

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El titular de la cartera ministerial detalló que el proceso de energización de la estructura iniciará formalmente este viernes 17 de julio, preparando el terreno para la reactivación definitiva.

Se tiene previsto que la unidad entre en pleno funcionamiento comercial el sábado, aportando los primeros 150 megavatios de energía al Sistema Eléctrico Nacional.

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