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Cinco hombres y dos mujeres todos venezolanos mueren la madrugada de este martes 14 de julio durante un fuerte accidente de tránsito registrado en la comuna de Santiago de Chile.

El siniestro ocurrió luego de que los tripulantes de una camioneta decidieran darse a la fuga a alta velocidad. Con la finalidad de evadir un control de Carabineros en el barrio Franklin.

Venezolanos mueren tras accidente en Chile

Durante la persecución, el automóvil omitió una luz roja del semáforo y colisionó violentamente contra un autobús del sistema de transporte público «Red».

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El brutal impacto provocó un fuerte incendio que consumió ambos vehículos y afectó a dos locales comerciales del sector.

El siniestro causó la muerte inmediata de los siete ocupantes del vehículo particular, mientras que el chofer del autobús logró ser rescatado con lesiones en su rostro.

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