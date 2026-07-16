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El Ejecutivo Nacional mediante el Ministerio del Poder Popular Para el Transporte (MPPT) y el Gobierno de Carabobo a través del Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca), anunció que tras un diagnostico técnico al viaducto de la Cabrera, en sus pistas norte y sur, está 100% operativo y estructuralmente apta para el tránsito de vehículos particulares y de carga pesada, tras doble sismo.

El diagnóstico se desarrolló mediante las modalidades de abordaje como vía terrestre con una inspección detallada de la parte superior e inferior de la pista norte (sentido Caracas-Valencia ) y la pista sur.

Así como también vía Lacustre que trata de una evaluación exhaustiva de fundaciones y pilotes sumergidos en el Lago de Valencia.

Diagnostico en Viaducto de La Cabrera tras sismos

Para esta supervisión se activó de forma inmediata la comisión técnica multidisciplinaria y del equipo de ingeniería regional de Carabobo.

Así como la Comisión Técnica Presidencial del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y especialistas de la delegación científica de la Vicepresidencia Sectorial de Obras y Servicios.

Tras el análisis exhaustivo ejecutado por la Comisión Nacional de Revisión Estructural del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), se confirmó la estabilidad absoluta de la infraestructura evaluada en ambas pistas del puente.

De igual manera los resultados técnicos determinaron de manera categórica que no existen fallas estructurales que comprometan las bases, la integridad física o la capacidad de carga de toda esta infraestructura.

Los especialistas en la materia realizaron esta inspección profunda mediante los protocolos del Plan Especial de Atención de Puentes, que los llevó a descartar cualquier daño derivado del movimiento telúrico de magnitud 7.2 y 7.5.

De igual manera la comisión ratificó que las patologías preexistentes o daños de la estructura identificadas con anterioridad al doblete sísmico se inventariaron, bajo el esquema de monitoreo y mitigación constante.

Despliegue continuo de Invialca

Desde la Dirección de Operaciones Viales de Ingeniería del Instituto Autónomo para la Administración , Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca), se mantiene desplegado de manera continua en toda la red de autopistas del estado Carabobo.

El propósito de este plan es la prevención en la vialidad, la mitigación de riesgos y la garantía de una movilidad segura para todos los usuarios y conductores que se trasladan a esta zona.

Esta acción se cumplió bajo lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro del poder popular para el Transporte, Francisco Garcés y del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, orientados a darle tranquilidad y seguridad a conductores que se desplazan por esta importante arteria vial.

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