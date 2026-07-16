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Eran aquellos años donde el tranvía eléctrico estaba en la Plaza Bolívar de Valencia, este circulaba por la calle Colombia y otras calles. Justamente donde ahora está el Pasaje Centro y el Banco Mercantil.

Lo “señorial” de Valencia se veía en sus calles, en lo elegante de los automóviles y de la gente que caminaba por la gran plaza. El orden reinaba en el lugar, donde los carros estaban estacionados.

La plaza siempre ha sido un lugar de conversación, de encuentro y de sentarse a pasar un rato diferente. Como siempre la bulla ha estado en el lugar, esta en horas de la mañana se mezcla con el cantar de los pájaros.

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Plaza Bolívar de Valencia con el tranvía

El tranvía recorría gran parte de la ciudad, era el transporte esperado para llegar al centro y salía desde San Blas. La ciudad era una ciudad pujante y limpia, muy acorde de aquellos años donde también se hablaba del modernismo.

Algo importante, hay que recordar que el 24 de junio de 1889 la Plaza adopta el apellido Bolívar, y se da a conocer al mundo de esa manera. Siendo uno de los lugares más vistosos para visitar en esos tiempos.

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Como hay que recordar que el tranvía eléctrico en Valencia (estado Carabobo, Venezuela) fue inaugurado en diciembre de 1915, gracias a la empresa Tranvías Eléctricos de Valencia. Estos primeros carros fueron adquiridos a la J. G. Brill Co. de Filadelfia.

La red operó hasta el 31 de marzo de 1947, fecha en que fue sustituida por un sistema de trolebuses.

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