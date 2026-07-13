PortadaRegionesCarabobo

¡Atentos!, Oficinas del Saime en Carabobo abiertas para trámites y servicios

By Danny Valdiviezo
0
101
Oficinas del Saime en Carabobo abiertas

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Las oficinas del Saime en Carabobo que estarán activas para trámites y servicios son varias. Estas comenzarán a trabajar desde las ocho de la mañana al público en general, hasta las 4:30 de la tarde.

El SAIME informó que, desde hoy lunes 13 de julio 2026, las siguientes oficinas estarán activas para la realización de todos los trámites y servicios; con citas programadas a través de la pagina web del Saime.

Oficinas del Saime en Carabobo abiertas

Arturo Michelena

Mariara

Valencia I, Los Colorados

Miranda

Vicente Salias

Los Guayos

La Noria

Guacara y Libertador

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Funvisis informó sismo de magnitud 3 en Morón

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourcered social Saime
Artículo anterior
Estado del clima hoy 13 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH
Artículo siguiente
Sismos reportados por Funvisis en las últimas horas en el país
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes