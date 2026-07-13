Las oficinas del Saime en Carabobo que estarán activas para trámites y servicios son varias. Estas comenzarán a trabajar desde las ocho de la mañana al público en general, hasta las 4:30 de la tarde.
El SAIME informó que, desde hoy lunes 13 de julio 2026, las siguientes oficinas estarán activas para la realización de todos los trámites y servicios; con citas programadas a través de la pagina web del Saime.
Oficinas del Saime en Carabobo abiertas
Arturo Michelena
Mariara
Valencia I, Los Colorados
Miranda
Vicente Salias
Los Guayos
La Noria
Guacara y Libertador
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas