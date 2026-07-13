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Las oficinas del Saime en Carabobo que estarán activas para trámites y servicios son varias. Estas comenzarán a trabajar desde las ocho de la mañana al público en general, hasta las 4:30 de la tarde.

El SAIME informó que, desde hoy lunes 13 de julio 2026, las siguientes oficinas estarán activas para la realización de todos los trámites y servicios; con citas programadas a través de la pagina web del Saime.

Oficinas del Saime en Carabobo abiertas

Arturo Michelena

Mariara

Valencia I, Los Colorados

Miranda

Vicente Salias

Los Guayos

La Noria

Guacara y Libertador

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