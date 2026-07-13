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Los sismos reportados por Funvisis en las últimas horas en el país son varios. Dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas en sus redes sociales mediante sus redes sociales en Instagram y Telegram.

A diez para las seis de ayer domingo 12 de julio en La Guaira, reportaron un temblor de 2.9 grados en la Escala de Richter fijó Funvisis. Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de cinco kilómetros y el epicentro se ubicó a 37 kilómetros al oeste de La Guaira.

Luego, a un minuto para las siete de la noche de ayer domingo, reportó Funvisis un sismo de 2.5 grados en la Escala de Richter en Naiguatá, La Guaira. Con una profundidad de cinco kilómetros, el epicentro se ubicó a dos kilómetros de Naiguatá.

Sismos reportados por Funvisis en las últimas horas en el país

Mientras que a las 8:42 minutos en Boca de Aroa, se reportó un temblor de 2.8 grados en la Escala de Richter con una profundidad de nueve kilómetros. Este tuvo un epicentro a 17 kilómetros de Boca de Aroa.

A las 9:24 en Maracay, estado Aragua, Funvisis informó de un temblor de 3.5 grados en la Escala de Richter. Este tuvo una profundidad de 10.2 kilómetros y un epicentro a 49 kilómetros al noreste de Maracay. Este sismo se sintió en zonas de Choroní en la costa aragüeña.

En horas de la madrugada de hoy lunes 13 de julio de 2026, Funvisis dio a conocer de un sismo en Boca de Aroa. El mismo tuvo una magnitud de 2.5 grados en la Escala de Richter y una profundidad de cinco kilómetros, el epicentro fue a ocho kilómetros de Boca de Aroa.

En San Felipe

A las 5:04 minutos de la madrugada de hoy, ocurrió un sismo de 2.6 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 3.2 kilómetros y un epicentro de 19 kilómetros al este de San Felipe, capital de Yaracuy.

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