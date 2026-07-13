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Un accidente de gandola en la Variante Yagua sentido Guacara fue reportado hace minutos de hoy lunes 13 de julio. A las ocho de la mañana reportaron el hecho vial que involucró a un vehículo de carga.

Una gandola Mack color blanco tuvo problemas con el contenedor que transportaba en esta arteria vial que comunica Naguanagua con la ARC. Enseguida autoridades viales llegaron al lugar para atender lo ocurrido.

Accidente de gandola en la Variante Yagua

Se recomienda a los conductores pueden bajar por el distribuidor de la planta de gasolina de Yagua. Tomar la vía de yagua y empalmar a la ARC.

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