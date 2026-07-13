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Las efemérides del 13 de julio nos recuerdan que un día como hoy se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela. Uno de los lugares que recomendamos a aquellas personas que les gusta la historia del país. La BNV se encuentra en Caracas

Un día como hoy el gobierno de Venezuela le expide al general en jefe, José Antonio Páez; el diploma que lo acredita como Ilustre Prócer de la Independencia Suramericana (1867).

Es delatada la Conspiración de Gual y España ante el capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell (1797). Carbonell ordena una persecución contra los conspiradores, José María España muere el 8 de mayo de 1799 y Manuel Gual el 25 de octubre de 1800. Ambos guiaban el primer movimiento libertario del país.

Muere José María Vargas (1854) Médico, científico y catedrático venezolano.

Se inaugura el famoso cartel Hollywoodland que después de una remodelación quedo solo Hollywood (1923).

Se juega en Uruguay el primer partido de un Mundial de Fútbol, con el resultado, Francia 4 México 1 (1930).

Efemérides del 13 de julio

El futbolista francés Lucien Laurent anota el primer gol de la historia de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA (1930). Fue en el Mundial Uruguay 1930, en el minuto 19 contra la selección mexicana.

Nace Ernő Rubik (1944) Arquitecto, diseñador y escultor húngaro, creador del cubo de Rubik.

Muere Richard T. James (1974) Ingeniero naval e inventor estadounidense, conocido por inventar el juguete de resorte helicoidal Slinky con su esposa Betty James en 1943.

Se estrena la película Ghost La Sombra del Amor (1990).

Muere Liu Xiaobo (2017) Activista en pro de los derechos humanos, intelectual y escritor chino.

Hoy se celebra el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. También se conmemora el Día Mundial del Rock. Como el Día Internacional del Director de Orquesta.

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