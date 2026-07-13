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El cadáver de un hombre en Guacara fue encontrado luego de un operativo efectuado en la Comuna Flores de Yagua en ese municipio del eje oriental carabobeño. Autoridades informaron del hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa.

En horas de la tarde de ayer domingo 12 de julio de 2026 cercano a una finca estaba el cadáver. El mismo presentaba una herida en el cuello hecho con un arma punzopenetrante. Este quedó identificado como David Gustavo Lapadula Bracho de 35 años.

Encuentran el cadáver de un hombre en Guacara

Detectives de la policía científica de la Delegación de Mariara estuvieron en el sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida. En el sitio estuvieron también funcionarios de Policarabobo, PNB, como Bomberos de Guacara.

El hecho se encuentra en la fase de investigaciones por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Civiles, Penales y Criminalísticas del estado Carabobo. El cadáver del hombre fue llevado a la sede de medicina forense.

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