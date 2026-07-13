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La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida se despliega en Caracas hoy lunes 13 de julio de 2026 desde las dos de la tarde. Así lo dio a conocer el jefe de dicha misión, Tarek William Saab en sus redes sociales.

El apoyo a la familia venezolana es importante en estos momentos de solidaridad es por ello que la misión vuelve a organizarse en un nuevo despliegue. El mismo será en el campamento transitorio U.E.N “Pedro Emilio Coll” de la parroquia Coche en Caracas.

Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida se despliega en Caracas

Esta gran misión es un programa del Estado venezolano diseñado para rescatar, preservar, visibilizar y difundir las manifestaciones culturales. Además de tradiciones, música, danzas y la identidad nacional.

Además, se encarga de brindar protección social y atención integral a los cultores, artistas y creadores del país. La semana pasada la misión se había desplegado al igual que lo hará hoy lunes 13 de julio.

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