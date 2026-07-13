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Fue confirmada hoy lunes 13 de julio el fallecimiento del niño Fabio Bastardo de 9 años de edad y su madre Kiriaki Navarro. Los cuales murieron en los terremotos del pasado 24 de junio de 2026.

Ambos vivían en residencias Tahití en Caraballeda, esto luego de 19 días de intensas labores de búsqueda en la zona afectada por los sismos en La Guaira. Grupos de rescates y autoridades estuvieron trabajando en la búsqueda de ambos como de otras personas.

Francisco Bastardo, padre del niño estuvo en el lugar durante estos días aferrado a las labores de encontrarlos. Se indicó durante varias veces que habría posibles señales de vida, es por ello que se mantuvo activo el rescate.

Confirmaron el fallecimiento del niño Fabio Bastardo

El edificio Tahití que estaba en Caraballeda, fue uno de los escenarios más afectados por los sismos. La estructura sufrió severos daños es por ello que hubo un fuerte trabajo de remoción de escombros.

El padre del menor no descansó tratando de encontrarlos con vida. Comentaron personas que estuvieron en las labores, que el cuerpo del menor y su madre estaban abrazos al momento del hallazgo.

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