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Minec emitió un comunicado en torno a las costas y cuerpos de agua que hay en Venezuela. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, en su rol de ente rector de la gestión ambiental en el país reafirmó, que nuestras costas y cuerpos de agua no son depósitos de residuos.

Indico el ministerio que hay normativas para cuidar las costas además de cuerpos de agua en el país. En este grupo entran playas, ríos, lagos, lagunas entre otros, los cuales son vigilados y cuidados.

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Minec emitió un comunicado en torno a las costas y cuerpos de agua

Verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o en espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones. Que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados.

Es por ello que dijo el Minec que están a la orden para cualquier denuncia a través del número telefónico 0212-2081111. 0800 Ambient, www.minec.gob.ve. En redes sociales: minecsocialismo_ve

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