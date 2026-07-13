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El presidente del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, informó este sábado 11 de julio, que el gobierno venezolano ha identificado más de 40 terrenos en distintas zonas del país para iniciar la construcción de nuevas viviendas destinadas a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

«Hemos localizado 40 terrenos en Catia la Mar, el casco histórico de La Guaira, Naiguatá, Osma y Chuspa, que suman 584 millones de metros cuadrados aptos para construir ciudades antisísmicas», precisó Rodríguez durante su rueda de prensa desde La Carlota.

Rodríguez fue enfático en aclarar cuál es la visión que guiará estos nuevos desarrollos habitacionales, marcando distancia de la imagen típica de los conjuntos de emergencia. «No se trata de espacios para depositar gente, sino de hábitat que tengan canchas, escuelas, centros comerciales, para el desarrollo integral de la población», afirmó.

Terrenos para construir viviendas antisísmicas

Los nuevos urbanismos se construirán en zonas planas, al pie de la montaña o sobre mesetas con condiciones geológicas favorables para edificaciones seguras, alejándose deliberadamente de las zonas costeras de mayor exposición sísmica que concentraron los peores daños el 24 de junio.

Rodríguez explicó que antes de iniciar cualquier construcción, se realizarán los estudios geológicos correspondientes en cada uno de los terrenos identificados, para determinar las características técnicas que deberán tener las futuras edificaciones y garantizar que cumplan con los estándares antisísmicos requeridos.

La orden de crear un plan maestro para todo el estado La Guaira fue impartida directamente por la presidenta Delcy Rodríguez, quien también instruyó que los nuevos desarrollos incorporen todos los servicios urbanos necesarios para garantizar una vida digna a quienes los habiten.

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