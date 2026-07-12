Compartir

Un sismo de magnitud 3.0 fue reportado la tarde de este domingo 12 de julio en Morón, por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El temblor tuvo un epicentro a 31 kilómetros al suroeste de Morón y 32 kilómetros al oeste de Puerto Cabello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Funvisis (@funvisis)

El sismo tuvo una profundidad de 10.2 kilometros, el epicentro se ubicó en las coordenadas 10.401 N -68.286 O y ocurrió a las 17:07 minutos. El mismo se suma a los eventos sísmicos reportados en las últimas horas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas