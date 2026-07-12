Un sismo de magnitud 3.0 fue reportado la tarde de este domingo 12 de julio en Morón, por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
El temblor tuvo un epicentro a 31 kilómetros al suroeste de Morón y 32 kilómetros al oeste de Puerto Cabello.
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El sismo tuvo una profundidad de 10.2 kilometros, el epicentro se ubicó en las coordenadas 10.401 N -68.286 O y ocurrió a las 17:07 minutos. El mismo se suma a los eventos sísmicos reportados en las últimas horas.
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