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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió un comunicado este domingo 12 de julio, para desmentir los rumores sobre una supuesta alerta de tsunami en el estado La Guaira, aclarando que las réplicas registradas tras el doble sismo del pasado 24 de junio son menores a una magnitud de 7, por lo que carecen de la capacidad para generar dicho fenómeno.

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Respecto a las condiciones geológicas, Funvisis explica que el sistema de fallas en La Guaira y el Litoral Central es transcurrente, lo que significa que el movimiento es horizontal, sin el desplazamiento vertical del fondo marino requerido para la formación de este fenómeno.

Alerta de tsunami en La Guaira

En el comunicado, Funvisis, destacó que es el único ente autorizado en la materia para ofrecer información. exhortó a la población a mantener la calma, informarse exclusivamente por canales oficiales y evitar la difusión de noticias falsas que entorpecen las labores de rescate y recuperación que se ejecutan en la zona.

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