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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este domingo 12 de julio el balance oficial más reciente de la emergencia provocada por los dos terremotos del 24 de junio, actualizando las cifras que el gobierno venezolano ha venido comunicando de forma diaria desde el primer momento de la catástrofe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv_)

Balance hasta el 12 de julio de 2026: