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Balance oficial tras sismos: Cifra de fallecidos ascendió a 4.490

By Redacción Noticias24Carabobo
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Balance sismos

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció este domingo 12 de julio el balance oficial más reciente de la emergencia provocada por los dos terremotos del 24 de junio, actualizando las cifras que el gobierno venezolano ha venido comunicando de forma diaria desde el primer momento de la catástrofe.

 

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Balance hasta el 12 de julio de 2026:

  • 4.490 fallecidos como consecuencia directa de los terremotos
  • 16.740 heridos atendidos
  • 6.462 personas rescatadas con vida
  • 2.422 rescatistas internacionales
  • 120.794 familias atendidas
  • 108 campamentos transitorios operativos en todo el país
  • 19.583 personas alojadas actualmente en campamentos
  • 17.907 personas sin vivienda
  • 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad
  • 9.995 toneladas de alimentos distribuidos
  • 32.401 pacientes atendidos médicamente
  • 31.837 efectivos desplegados en las zonas de emergencia
  • 30.535 voluntarios activos
  • 18.507.166 litros de agua distribuidos
  • 1.222 réplicas registradas desde los sismos originales

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