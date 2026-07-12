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Linda Noskova se coronó campeona de Wimbledon

By Lubin Molero
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Linda Noskova campeona de Wimbledon
Foto: Linda Noskova 2026

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Lubin Molero
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IOTA Latino
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La tenista checa Linda Noskova es campeona y logra su primer título de un Grand Slam, a sus 21 años al derrotar este sábado en una reñida final de Wimbledon a su compatriota Karolina Muchova

La tenista checa derrotó con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3.

Linda Noskova campeona de Wimbledon

Noskova, quien afrontaba la prestigiosa competición británica como la duodécima del ranking mundial, dio la sorpresa absoluta en el torneo londinense tras registrar unos cuartos de final en el Abierto de Australia de 2024 como su mejor antecedente.

Linda Noskova campeona de Wimbledon
Foto: Linda Noskova 2026

Por su parte, Muchova, de 29 años y novena de la clasificación global, sumó su segunda caída en una final de Grand Slam tras haber cedido previamente en el polvo de ladrillo de Roland Garros 2023.

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