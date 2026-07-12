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El tan esperado regreso de Conor McGregor a los octágonos de la UFC tras más de cinco años de ausencia terminó en una auténtica pesadilla al perder a los pocos segundos la noche del sábado en Las Vegas.

El peleador irlandés cayó de forma incómoda por una contingencia medica y perdió ante Max Holloway.

Conor McGregor pierde en su regreso

Al cabo de iniciar el primer asalto del combate estelar de peso wélter en el evento UFC 329, el peleador irlandés sufrió una severa lesión de rodilla que le impidió continuar frente a su rival, Max Holloway.

La acción ocurrió cuando McGregor lanzó una patada giratoria voladora de izquierda y cayó de manera incómoda sobre su pierna derecha, comprometiendo de inmediato su articulación.

El presidente de la organización, Dana White, adelantó que el cuerpo médico sospecha firmemente de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Destrozado por el desenlace del combate, el propio McGregor manifestó públicamente su dolor con frases contundentes: «Estoy más que deprimido aquí. Solo puedo describirlo como el infierno. Se me ha fundido el motor. Estoy destruido. No tenía ninguna lesión. El diablo me está mirando literalmente a la cara».

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