El mundo del espectáculo nacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento del destacado actor Gonzalo Velutini a los 70 años de edad.
El inolvidable villano de la televisión nacional perdió luego de batallar contra complicaciones asociadas al mal de Parkinson y afecciones cardíacas.
Falleció el actor Gonzalo Velutini
Aunque se graduó como ingeniero de sistemas, su pasión artística lo llevó a formarse en la agrupación Rajatabla y a consolidar una impecable trayectoria en Venevisión, RCTV y Televen.
Velutini es recordado como un villano de lujo de la televisión venezolana. Tuvo magistrales actuaciones en telenovelas emblemáticas como «Adorable Mónica», «Maribel», «Mundo de fieras», «La Trepadora» y la serie «Los secretos de Lucía».
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