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El 12 de julio celebra la inmortalidad de las letras con el natalicio del poeta y político chileno Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (1904), universalmente conocido como Pablo Neruda.

El calendario de este domingo conmemora el natalicio del Nobel chileno y un decreto de la ONU.

Chileno Pablo Neruda natalicio

A 122 años de su nacimiento, el autor de obras cumbres como «Veinte poemas de amor y una canción desesperada» sigue inspirando generaciones.

Aunque fue senador en su país y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971, el colectivo popular lo recuerda por reflexiones existenciales como su célebre frase atribuida sobre cómo el amor nos salva de las inevitables adversidades de la vida.

Tormentas y Polvo

Paralelamente, el almanaque internacional conmemora hoy el Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo.

Esta fecha, proclamada formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene el objetivo primordial de generar conciencia colectiva sobre el severo impacto que este fenómeno meteorológico causa en la salud humana, la economía y la estabilidad del medio ambiente.

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