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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este domingo 12 de julio se prevé un clima parcialmente nublado a fragmentado en gran parte del territorio nacional.

La región central experimentará nubosidad matutina, mientras el resto del país espera lluvias variables.

Clima para hoy domingo 12 de julio

En la región central, incluyendo a Valencia, se estiman lloviznas o lluvias dispersas durante las horas de la mañana.

Por la tarde se da paso a cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas que alcanzarán los 31°C.

Por su parte, para el oriente, las costas venezolanas y las regiones del sur, los Andes y Zulia, se pronostica un aumento de la nubosidad con precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica ocasional en horas vespertinas y nocturnas.

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