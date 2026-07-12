Compartir

La chef Supinya Junsuta cocina sola frente a sus legendarios fogones en un puesto callejero de Bangkok, galardonado con una estrella Michelin.

Puesto callejero estrella Michelin

Se trata de Jay Fai, un sencillo restaurante a pie de carretera en Bangkok liderado por la famosa chef Supinya Junsuta, quien actualmente tiene entre 80 y 81 años.

A pesar de su avanzada edad y de haber evaluado su retiro debido a la alta competencia, esta icónica cocinera continúa al frente de sus sartenes usando gafas especiales para protegerse del humo constante.

Junsuta es conocida por preparar ella misma platos emblemáticos como tortillas y curris de cangrejo. Su perfeccionismo la lleva a operar con personal mínimo, demostrando que la excelencia gastronómica internacional reside en la autenticidad de la cocina tradicional.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Prepara pechuga de pollo en salsa blanca hoy