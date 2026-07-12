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Llegó el momento de preparar una comida fácil y deliciosa con esta receta casera de pechuga de pollo en salsa blanca.

Una receta dominical fácil y deliciosa para compartir un platillo exquisito con toda la familia.

Para deleitar a cuatro comensales, se requiere:

Calentar una cucharada de aceite a fuego alto por 30 segundos en una sartén para dorar media cebolla y tres dientes de ajo picaditos, añadiendo luego una pechuga cortada en cuatro filetes para cocinar por todos sus lados.

Posteriormente, se adiciona media taza de leche junto a media taza de crema de leche, dejando cocinar la mezcla por cuatro minutos más.

Por último, se agregan dos cucharadas de queso mozzarella rallado y una cucharada de perejil finamente picado. Revolviendo para integrar todo justo antes de apagar el fuego y servir la pechuga de pollo en salsa blanca.

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