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La selección de Argentina derrotó 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo, en un partido disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió el pase a la siguiente ronda tras imponerse en un duelo muy disputado frente al equipo helvético, que había alcanzado esta instancia luego de eliminar a Colombia en la tanda de penales.

Con este resultado, la Albiceleste se enfrentará a Inglaterra en las semifinales del certamen. El conjunto inglés selló su clasificación horas antes al vencer 2-1 a Noruega en la prórroga, gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Argentina buscará ahora un lugar en la final del Mundial ante Inglaterra, en un duelo entre dos selecciones con amplia tradición en la historia de la competición.

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