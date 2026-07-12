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Funcionarios de la Coordinación de Inteligencia de la Delegación Municipal Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de un hombre requerido por la justicia y la recuperación de dos vehículos durante un dispositivo de seguridad desplegado en el estado Carabobo.

La aprehensión se materializó en la parroquia San José del municipio Valencia, tras intensas labores de investigación y análisis de campo que permitieron dar con el paradero del sujeto, identificado como Ramón Alcides Herrera Osorio, de 47 años.

Al ser verificado a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los agentes constataron que Herrera Osorio presentaba una solicitud activa por el delito de estafa agravada, emanada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Función de Control del estado Carabobo.

Durante el mismo procedimiento, los efectivos policiales lograron la recuperación de dos vehículos que se encontraban en posesión del detenido: una camioneta Ford Explorer, placas AA212AE, y un automóvil Baic modelo BJ30, placas AH052ND.

Tras finalizar las actuaciones de rigor, tanto el aprehendido como los vehículos recuperados fueron puestos a la orden del tribunal correspondiente y del Ministerio Público de la entidad para continuar con las investigaciones y los procesos legales pertinentes.

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