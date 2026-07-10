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Un sujeto fue detenido en flagrancia e identificado tras ser acusado de abuso sexual contra una mujer de 92 años en el municipio Urdaneta.

El hombre de 38 años identificado como Tomas Zerpa, fue capturado por la policía del estado Trujillo.

Detenido por abuso a mujer de 92 años

Según el reporte, Zerpa, ingresó a la vivienda en el sector Quebrada de Cuevas mientras la víctima, de 92 años, dormía sola en su habitación. Causándole múltiples hematomas durante el ataque.

Tras recibir la denuncia vecinal, comisiones se desplegaron en la zona y capturarron de inmediato al individuo cuando intentaba evadir a las autoridades.

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A la víctima la trasladaron de emergencia a un centro asistencial. Mientras, el procedimiento quedó bajo el Ministerio Público.

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