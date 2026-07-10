Compartir

El ejecutivo Nacional anunció la implementación de un registro único de viviendas dirigido a las familias damnificadas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El censo se iniciará este sábado 11 de julio mediante el uso de sistemas captahuellas.

Registro de vivienda para damnificados

Durante una reunión de evaluación con el Estado Mayor, la mandataria encargada detalló que este censo especial comenzará a ejecutarse formalmente a partir de este sábado 11 de julio a través de tecnología captahuellas.

El operativo se desplegará directamente en cada uno de los campamentos transitorios donde permanecen ubicadas temporalmente las víctimas del doble evento sísmico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Esto con la finalidad de coordinar y agilizar la futura asignación de soluciones habitacionales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

España a semifinales eliminando a Courtois y Bélgica