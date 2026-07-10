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La selección de España avanzó a las semifinales del Mundial tras vencer con dramatismo 2-1 vs Bélgica en Los Ángeles.

Un gol agónico de Mikel Merino en el minuto 89 selló el boleto de la Roja en el Mundial.

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España vs Bélgica Mundial

El mediocampista Fabián Ruiz adelantó al conjunto ibérico en la primera mitad al aprovechar un rechace en el área, pero Charles De Ketelaere igualó las acciones al minuto 41 con un certero cabezazo.

En la segunda parte, la paridad se mantuvo con un juego de alta intensidad y ocasiones de peligro para ambos bandos, incluyendo la salida por lesión del guardameta belga Thibaut Courtois.

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Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, Mikel Merino dio el pase a semifinales en el minuto 89. El próximo martes 14 de Julio España se mide a Francia por un puesto en la gran final del torneo.

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