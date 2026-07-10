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El estelar lanzador venezolano Eduardo Rodríguez asumirá este viernes 10 de julio uno de los retos más importantes de la temporada al medirse desde la lomita contra la superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani.

El criollo buscará un triunfo clave ante los Dodgers de Los Ángeles para mantener con vida a los Cascabeles.

Eduardo Rodríguez y Shohei Ohtani

Rodríguez, quien posee una brillante efectividad de 0.81 en dos aperturas previas ante el conjunto californiano esta zafra, buscará guiar a los Cascabeles de Arizona en su lucha por alcanzar los puestos de comodín de la Liga Nacional.

Por su parte, el astro nipón llega intratable al montículo exhibiendo un espectacular récord de 8-2 con 1.79 de efectividad. Liderando a unos Dodgers consolidados en la cima de la División Oeste.

Asimismo, la jornada del viernes contará con la actuación del prospecto criollo Luinder Ávila, quien abrirá por los Reales de Kansas City ante los Nacionales de Washington.

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