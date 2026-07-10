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Tom Hanks celebra 70 años de exitosa carrera

By Lubin Molero
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Tom Hanks celebra su carrera
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El legendario actor estadounidense Tom Hanks celebra este jueves 9 de julio sus 70 años de edad, consolidado una de las carreras más respetadas y queridas de la industria de Hollywood.

El oscarizado actor es reconocido mundialmente por sus icónicas interpretaciones en la industria cinematográfica.

Tom Hanks celebra su carrera

Nacido en California en 1956, Hanks alcanzó hitos históricos en la gran pantalla al ganar dos premios Óscar consecutivos por sus recordados papeles en las películas_

  • «Philadelphia» (1993)
  • «Forrest Gump» (1994).

A lo largo de más de cuatro décadas de exitosa trayectoria, ha dado vida a personajes emblemáticos en producciones de gran impacto como «Apolo 13», «Náufrago» y «Salvar al soldado Ryan».

Lejos de pensar en el retiro, el intérprete continuará activo prestando su voz en «Toy Story 5» y protagonizando el largometraje «The Comebacker» en 2027.

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