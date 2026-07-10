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El Gobierno nacional actualizó este jueves 9 de julio el balance de víctimas tras los sismos que afectaron al país el pasado 24 de junio, reportando que la cifra de fallecidos se ubicó en 3.889 ciudadanos.

Balance tras sismos al 9 de julio

Por su parte, las autoridades precisaron que el número de personas heridas se mantiene en 16.740. Mientras, la cantidad de ciudadanos rescatados con vida permanece en 6.462 desde el último informe.

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Los equipos de gestión de riesgo y protección civil continúan desplegados en las zonas afectadas ejecutando labores de asistencia a las comunidades y evaluando los daños estructurales dejados por el evento sismo.

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