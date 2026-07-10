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Cicpc detiene en Bolívar a hombre por agredir físicamente a su pareja embarazada, siete meses de gestación. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico.

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Ciudad Guayana, lograron la aprehensión de Richard Ramón Valera Gómez (45) por agredir salvajemente a su pareja sentimental, quien presenta un estado de gravidez avanzado.

El hecho violento se registró en el sector Las Batallas, parroquia Once de Abril, municipio Caroní, estado Bolívar. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agresor sostuvo una fuerte discusión con la víctima motivado por celos.

Quedó detenido por agredir a su pareja embarazada

En medio del altercado, este procedió a atacarla físicamente con sus manos, propinándole múltiples golpes que le ocasionaron diversas lesiones en varias partes de su anatomía. Tras recibir la denuncia de manera inmediata, la comisión detectivesca activó un dispositivo de búsqueda que permitió la captura del individuo.

Y debido a la gravedad de los hechos y la condición de la víctima, quien cuenta con siete (07) meses de gestación. El caso fue puesto de inmediato a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

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