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Si algo nos identifica ante el mundo es el curioso lenguaje del venezolano, por supuesto alejado de las palabras groseras. Palabras que nosotros entendemos fácilmente en una conversación.

Pero si eres extranjero debes conocer palabra a palabra para que aprendas como se habla en este país. Algunas de estas palabras son parte del lenguaje popular de la personas nacidas en Venezuela. Algunas de estas son llamativas y curiosas.

Diccionario venezolano, ¿qué es ser refistolero?

En Venezuela, un refistolero es una persona muy curiosa, entrometida o amiga de saber y contar novedades. También se utiliza coloquialmente para describir a alguien afectado o presumido en su forma de hablar y actuar.

Variantes de uso

Entrometido/Chismoso: Alguien a quien le gusta meterse en lo que no le importa o fisgar la vida ajena.

Afectado/Pedante: Alguien que actúa de manera presumida o exagerada para llamar la atención.

Esta palabra no solamente se utiliza en Venezuela, también en otros países del área del Caribe.

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