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La receta del pan de yuca es una de las tradicionales en el país, de hecho en los años 80 este pan era uno de los más vendidos. En ese tiempo era hecho por artesanos, pero ahora te traemos la receta para que lo prepares en casa.

Pan de yuca en casa, ingredientes

500 g de almidón de yuca

250 g de queso fresco rallado

1 huevo

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

1 cucharadita de polvo para hornear

¼ taza de leche (aproximadamente)

Preparación:

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F) y prepara una bandeja para hornear con papel vegetal o ligeramente engrasada. En un recipiente grande mezcla el almidón de yuca, el queso rallado y el polvo para hornear hasta distribuirlos uniformemente.

Agrega el huevo y la mantequilla, luego mezcla con las manos o una espátula hasta obtener una textura arenosa. Incorpora la leche poco a poco mientras amasas hasta formar una masa suave, homogénea y moldeable; si está muy seca añade unas cucharadas más de leche.

Divide la masa en porciones iguales y forma rollos cortos uniendo los extremos para crear aros tradicionales de pan de yuca. Coloca los aros en la bandeja dejando un poco de espacio entre ellos para permitir una cocción uniforme.

Hornea durante 18 a 25 minutos o hasta que los panes estén ligeramente dorados en la superficie y mantengan un color claro característico. Retira del horno y deja reposar durante 5 minutos para que terminen de asentarse sin perder su textura suave.

Sirve tibios para disfrutar mejor su aroma, elasticidad y sabor a queso recién horneado.

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